Emeklilikte her şeyi değiştirecek düzenleme: Maaş hesabı değişiyor!
SGK, emeklilikte 2000 yılı sonrası çalışanların prim ve maaş hesaplamasını değiştirmeye hazırlanıyor. İşte emekli maaşını arttıracak düzenlemenin ayrıntıları...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 15 milyon emeklinin maaşını hesaplarken kullandığı kriterleri tamamen değiştiriyor.
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Yeni düzenleme ile emekli maaşlarında dikkate alınan 2000 öncesi ve sonrası prim farkı konusunda düzenlemeye gidilecek.
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Akşam gazetesinde yer alan habere göre; SGK 'emeklilerin kanayan yarası' olarak tanıtılan bu problemin üzerine yıllardır yürüttüğü yoğun çalışmada son aşamaya geldi.
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Yaz aylarında uygulamaya konulması planlanan prim sistemi ile 2000 öncesi çalışma günlerinin etkisi azaltılırken, son yıllarda yatırılan prim tutarları maaşı daha fazla etkileyecek.
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