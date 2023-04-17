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Emeklilikte her şeyi değiştirecek düzenleme: Maaş hesabı değişiyor!

SGK, emeklilikte 2000 yılı sonrası çalışanların prim ve maaş hesaplamasını değiştirmeye hazırlanıyor. İşte emekli maaşını arttıracak düzenlemenin ayrıntıları...

Emeklilikte her şeyi değiştirecek düzenleme: Maaş hesabı değişiyor! - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 15 milyon emeklinin maaşını hesaplarken kullandığı kriterleri tamamen değiştiriyor. 

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Emeklilikte her şeyi değiştirecek düzenleme: Maaş hesabı değişiyor! - Resim: 2

Yeni düzenleme ile emekli maaşlarında dikkate alınan 2000 öncesi ve sonrası prim farkı konusunda düzenlemeye gidilecek.

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Emeklilikte her şeyi değiştirecek düzenleme: Maaş hesabı değişiyor! - Resim: 3

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; SGK 'emeklilerin kanayan yarası' olarak tanıtılan bu problemin üzerine yıllardır yürüttüğü yoğun çalışmada son aşamaya geldi.

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Emeklilikte her şeyi değiştirecek düzenleme: Maaş hesabı değişiyor! - Resim: 4

 Yaz aylarında uygulamaya konulması planlanan prim sistemi ile 2000 öncesi çalışma günlerinin etkisi azaltılırken, son yıllarda yatırılan prim tutarları maaşı daha fazla etkileyecek. 

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