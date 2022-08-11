Emeklilikte Yaşa Takılanlar düğümünün çözüleceği tarih belli oldu

Öte yandan 3600 ek göstergenin ardından emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için de çözüm formülleri konuşulmaya başlandı. Öne çıkan en güçlü formüller prim günü süresi ve çalışmaya devam edenler için aylık bağlamada oran değişikliği oldu. En çok üzerinde durulan formül ise prim gün sayılarında atılacak adım. Milliyet'in haberinde değerlendirmelerde bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, “4447 sayılı kanunla beraber 8.09.1999 ve öncesi için emeklilik şartları değiştirildi. Bu tarih ve öncesinde giriş yapanlar için kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl çalışma şartı vardı ve 5 bin ile 5 bin 975 prim gün sayısını tamamladılarsa emekli olabiliyorlardı. 09.09.1999 tarihi sonrasında kademeli yaş şartı getirildi. Burada kadınlarda 40 ile 58, erkelerde 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi getirildi. Ama şunu da belirtmek gerekiyor. Bağkur ve emekli sandıkları için 7 bin 200 prim gün sayısı emekli sandığı için 9 bin prim gün sayısı gerekiyordu. Bu kanun çıkmadan önce böyleydi. Sonra kademeli yaş şartı getirildi. 7 bin prim gün sayısı belirlendi” dedi.