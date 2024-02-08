Emeklinin bayram ikramiyesi için 3 formül masada! Kaç lira olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklinin bayram ikramiyesine zam yapılacağını açıkladı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
2024 yılını ''Emekliler Yılı'' ilan eden iktidar, yerel seçim öncesi emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapmaya hazırlanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarımızı önceliklendiriyoruz. Emeklilerimiz müsterih olsun. Gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Gerekli çalışmaları yaparız bu adımları atarız" dedi.
Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerekli çalışmanın yapılıp adımların atılacağını açıkladı.
EYT kapsamından faydalanan emekli sayısının 2 milyon olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, 950 bin kişinin de tekrar çalışma hayatına döndüğünü ifade etti. 'EYT'de süreç devam ediyor' diyen Işıkhan, 2024 yılının sonunda emekli sayısının 16 milyon 400 bin kişiyi bulacağını açıkladı.