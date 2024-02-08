Emeklinin bayram ikramiyesi için 3 formül masada! Kaç lira olacak?

EYT kapsamından faydalanan emekli sayısının 2 milyon olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, 950 bin kişinin de tekrar çalışma hayatına döndüğünü ifade etti. 'EYT'de süreç devam ediyor' diyen Işıkhan, 2024 yılının sonunda emekli sayısının 16 milyon 400 bin kişiyi bulacağını açıkladı.