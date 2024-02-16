Emeklinin bayram ikramiyesine zam: Dul ve yetimler ne kadar ikramiye alacak?

DUL VE YETİMLER NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Emekli maaşının yüzde 75'ini hak eden dul ve yetimlere 2.250 TL, yüzde 50'sini hak edenlere 1.500 TL, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 TL bayram ikramiyesi ödenecek.