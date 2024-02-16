Emeklinin bayram ikramiyesine zam: Dul ve yetimler ne kadar ikramiye alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklinin bayram ikramiyesine yüzde 50 zam yapıldığını duyurdu. Emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında 3'er bin TL ikramiye alacak. Bunun dışında dul ve yetimlere de hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek.
Kaynak: Haber3.com
Milyonlarca emeklinin zamlı bayram ikramiyesi belli oldu. Merakla beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, emeklilerin 2 bin TL olan bayram ikramiyesine yüzde 50 oranında zam yapılarak 3 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı.
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TOPLAM 6 BİN TL İKRAMİYE
Emekliler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 3'er bin TL, toplam 6 bin TL bayram ikramiyesi alacak.
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DUL VE YETİMLER NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
Emekli maaşının yüzde 75'ini hak eden dul ve yetimlere 2.250 TL, yüzde 50'sini hak edenlere 1.500 TL, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 TL bayram ikramiyesi ödenecek.
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EYT'LİLER DE YARARLANACAK
Bayram ikramiyesinden EYT yasası kapsamında emekli olan vatandaşlar da yararlanacak.
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