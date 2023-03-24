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Emeklinin zam hesabı nasıl olacak?

En düşük emekli maaşı nisan ayından itibaren 7.500 TL olacak. Maaşı 7 bin 500 TL altında olanların kök maaşı değişmeyecek. Yapılacak zam kök maaş üzerinden yansıtılacak.

Emeklinin zam hesabı nasıl olacak? - Resim: 1

En düşük emekli maaşı 2 bin lira artışla 7 bin 500 liraya yükseltildi. 

Zamla ilgili Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde yasal düzenleme yapılacak. Yasal düzenleme sonrası zamlı maaşların önümüzdeki ay ödenmesi bekleniyor.

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Emeklinin zam hesabı nasıl olacak? - Resim: 2

Düzenleme sonrası en düşük emekli maaşı yükseltilecek ancak emeklilerin kök maaşı değişmeyecek.

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Emeklinin zam hesabı nasıl olacak? - Resim: 3

Örneğin, kök maaşı 4 bin 500 lira olan bir emekliye, 7 bin 500 liralık ödeme aradaki farkın Hazine tarafından karşılanmasıyla gerçekleştirilecek.

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Emeklinin zam hesabı nasıl olacak? - Resim: 4

Kök maaşı 7 bin 500 liranın altında olan emekliler, maaşları bu rakama ulaşana kadar yapılacak zamları, kök maaşlarına eklenecek şekilde alacak.

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