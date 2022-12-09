Emeklinin zam oranı netleşiyor! En düşük emekli maaşı hesaplandı
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü ocak ayında açıklanacak enflasyon rakamlarında. Kasım itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14 zam kesinleşirken, memur emeklileri için ise zam oranı toplu sözleşmeyle birlikte yüzde 15'i geçti.
2023 Ocak ayı başında açıklanacak enflasyon verileri, memur ve emekli aylıklarında nihai rakamları belirleyecek. Memur ve memur emeklileri, yılbaşında aralık enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olacak 6 aylık enflasyona göre enflasyon farkı alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon farkı kadar yeni yılda zam alacaklar.
Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon yüzde 14.04 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en az bu oranda zammın yolu açılmış oldu. Memur ve emekli memur aylıklarına ise temmuz ayında yapılan yüzde 7’lik zam üzerine, en az yüzde 7’lik bir ilave yapılacak.
Toplu sözleşme zammının eklenmesiyle memur ve memur emeklileri için kasım oranları itibarıyla zam oranı yüzde 15’i geçmiş olacak.
Aralık ayında ise yıllık enflasyonun 5 puan artması, emekli işçi ve Bağ-Kur’lular için yüzde 19’luk bir artışa karşılık gelecek. Aralık ayında yıllık enflasyonun yüzde 73’e ulaşması, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 23’lik zammı gündeme getirecek.