Emeklinin zam oranı netleşiyor! En düşük emekli maaşı hesaplandı

Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon yüzde 14.04 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en az bu oranda zammın yolu açılmış oldu. Memur ve emekli memur aylıklarına ise temmuz ayında yapılan yüzde 7’lik zam üzerine, en az yüzde 7’lik bir ilave yapılacak.