Emeklinin zamlı bayram ikramiyesi için rakam verildi

Bayram ikramiyesi 2018 yılında 1000 lira olarak başlatılmıştı. Geçen yıl ise 3 bin liraya yükseltilmişti.

Uzmanlar, 2025 yılı için bayram ikramiyesinin 3 bin 500 ila 4 bin lira arasında değişebileceğini belirtiyor.