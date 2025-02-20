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Emeklinin zamlı bayram ikramiyesi için rakam verildi

Yaklaşan Ramazan ayı öncesi emeklilerin bayram ikramiyesi için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı.

Emeklinin zamlı bayram ikramiyesi için rakam verildi - Resim: 1

Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde, milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği konu bayram ikramiyesinde ne kadar artış yapılacağı. 

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Emeklinin zamlı bayram ikramiyesi için rakam verildi - Resim: 2

Hükümet 16.6 milyon emeklinin bayram ikramiyesi için çalışma yürütüyor. Ancak net rakam henüz belli değil. 

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Emeklinin zamlı bayram ikramiyesi için rakam verildi - Resim: 3

Bayram ikramiyesi 2018 yılında 1000 lira olarak başlatılmıştı. Geçen yıl ise 3 bin liraya yükseltilmişti. 

Uzmanlar, 2025 yılı için bayram ikramiyesinin 3 bin 500 ila 4 bin lira arasında değişebileceğini belirtiyor. 

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Emeklinin zamlı bayram ikramiyesi için rakam verildi - Resim: 4

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) 21 Şubat’ta yapacağı toplantıda bayram ikramiyesi konusu gündeme gelmeyecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantının bölgesel kalkınma konularına odaklanacağını ve bayram ikramiyesinin burada ele alınmayacağını belirtti. 

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