Emeklinin zamlı bayram ikramiyesi için rakam verildi
Yaklaşan Ramazan ayı öncesi emeklilerin bayram ikramiyesi için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı.
Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde, milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği konu bayram ikramiyesinde ne kadar artış yapılacağı.
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Hükümet 16.6 milyon emeklinin bayram ikramiyesi için çalışma yürütüyor. Ancak net rakam henüz belli değil.
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Bayram ikramiyesi 2018 yılında 1000 lira olarak başlatılmıştı. Geçen yıl ise 3 bin liraya yükseltilmişti.
Uzmanlar, 2025 yılı için bayram ikramiyesinin 3 bin 500 ila 4 bin lira arasında değişebileceğini belirtiyor.
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) 21 Şubat’ta yapacağı toplantıda bayram ikramiyesi konusu gündeme gelmeyecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantının bölgesel kalkınma konularına odaklanacağını ve bayram ikramiyesinin burada ele alınmayacağını belirtti.
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