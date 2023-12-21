Emekliye 12.500 TL promosyon! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar
Bankaların emekli promosyon kampanyaları tam gaz devam ediyor. Emekli maaş promosyonu 12.500 TL'ye kadar çıkarken, yeni yılda bu tutarın artması bekleniyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? İşte merak edilenler...
Emekliler, maaşlarını taşıyarak bankaların sunduğu emekli promosyonlarından yararlanabiliyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Yeni yıl yaklaşırken bankaların ne kadar promosyon ödediği merak konusu oldu.
Haziran ayında yapılan emekli zammının ardından, bankalar emekli promosyon ödemelerinde güncelleme yapmıştı. Ocak ayında gerçekleştirilecek olan emekli zammının ardından, kamu ve özel bankaların emekli promosyon ödemelerinde bir artış beklentisi bulunuyor.
EMEKLİ PROMOSYONU 13 BİN TL OLACAK MI?
Temmuz zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Bu zammın etkisiyle, bankaların emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'yi aşmıştı. Aralık ayı itibariyle emekli promosyonları 3.000 TL ile 12.500 TL arasında değişiyor.
Ocak ayındaki zammın ardından en yüksek emekli promosyon ödemelerinin 13 bin TL'yi geçebileceği konuşulsa da, henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu durum, emekliler arasında büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Bankaların emekli promosyon kampanyalarındaki gelişmeler, emeklilerin ek gelir beklentilerini şekillendirecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.