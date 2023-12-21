Emekliye 12.500 TL promosyon! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

Ocak ayındaki zammın ardından en yüksek emekli promosyon ödemelerinin 13 bin TL'yi geçebileceği konuşulsa da, henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu durum, emekliler arasında büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Bankaların emekli promosyon kampanyalarındaki gelişmeler, emeklilerin ek gelir beklentilerini şekillendirecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.