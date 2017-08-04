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  3. 04 Ağustos 2017 13:15

Emekliye 7 müjde

Emekliye 7 müjde

Yaklaşık 3.2 milyon kamu çalışanı ve 1.9 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci devam ediyor. Görüşmelerde, 2018 ve 2019 yıllarında memurların ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak.


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Emekliye 7 müjde

Toplu sözleşmede memur emeklilerinin, 2 yıllık zam oranının yanı sıra 7 talebi de masaya yatırılacak.

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Emekliye 7 müjde

Aralarında dini bayramlarda bin 915 lira ikramiye, indirimli tatil, intibak, ücretsiz sağlık ve ulaşımın yer aldığı talepler hayata geçerse, hem 1.9 milyon memur emeklisinin yüzü gülecek hem de bunlar SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayacak şekilde genişletilebilecek.


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Emekliye 7 müjde

İŞTE TALEPLER

Memur-Sen, memur emeklileri için toplu sözleşme masasına taşıyacağı talepleri açıkladı. Memurlar ve memur emeklileri için 3 alternatifli zam teklifi sunan konfederasyonun, 7 talebi şöyle:


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