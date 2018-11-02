Emekliye ocakta 5 farklı zam geliyor
2019'da emeklilerin maaşı artacak. Enflasyon artışına ek, maaşı düşük olan emekliler, seyyanen ve ek ödeme zammı alacak.
2019'da emeklilerin maaşı artacak. Enflasyon artışına ek, maaşı düşük olan emekliler, seyyanen ve ek ödeme zammı alacak. 2019 yılı ocak ayı itibarıyla yapılması beklenen zamlar şöyle;
Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ocakta, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar artacak. Beklenti anketindeki tahmine göre ise artış yüzde 13.78'i bulacak.
Memur emeklilerine ocakta yüzde 4 zammın yanı sıra 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Fark, programdaki tahmine göre yüzde 7.15, beklenti anketine göre yüzde 10.28 olacak.