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  3. 02 Kasım 2018 13:21

Emekliye ocakta 5 farklı zam geliyor

2019'da emeklilerin maaşı artacak. Enflasyon artışına ek, maaşı düşük olan emekliler, seyyanen ve ek ödeme zammı alacak.

Emekliye ocakta 5 farklı zam geliyor

2019'da emeklilerin maaşı artacak. Enflasyon artışına ek, maaşı düşük olan emekliler, seyyanen ve ek ödeme zammı alacak. 2019 yılı ocak ayı itibarıyla yapılması beklenen zamlar şöyle;

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Emekliye ocakta 5 farklı zam geliyor

Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ocakta, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar artacak. Beklenti anketindeki tahmine göre ise artış yüzde 13.78'i bulacak.

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Emekliye ocakta 5 farklı zam geliyor

Memur emeklilerine ocakta yüzde 4 zammın yanı sıra 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Fark, programdaki tahmine göre yüzde 7.15, beklenti anketine göre yüzde 10.28 olacak.

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Emekliye ocakta 5 farklı zam geliyor

Ocakta, tüm emeklilerin maaşları artacağı için ek ödeme tutarları da yükselecek. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Enflasyon tahminlerine göre bu sınır bin 264 liraya çıkabilecek.

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