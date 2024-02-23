Emekliye seyyanen yerel seçim zammı sürprizi

Emekli maaşlarına mart ayında bir düzenleme yapılabileceğini iddia eden Özgür Erdursun, "Emekli aylıklarına 2 bin, 3 bin, 4 bin lira seyyanen artış gelebilir. Net bir bilgim yok ama bu konuyla ilgili aldığımız duyumlar yeni bir çalışmanın olduğu yönünde” ifadelerini kullandı. Erdursun bayram ikramiyeleri için de rakam verdi.