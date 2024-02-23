Emekliye seyyanen yerel seçim zammı sürprizi
Türkiye'de milyonlarca emeklinin "acaba" diyerek beklediği seyyanen zam müjdesi ünlü sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Özgür Erdursun, emekli maaşına seçim öncesi seyyanen zam yapılacağı ve bayram ikramiyesinin artırılacağı yönünde duyum aldığını söyledi.
Yüksek enflasyon altında ezilen emeklilere getirilen yüzde 49,25’lik zammın ardından emekli aylıklıklarına seyyanen zam ve 3 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesinde artış yapılacağı haberleri konuşulmaya başlandı.
Sözcü TV yayınına katılan katılan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, seçim öncesi emekli maaşlarında seyyanen artış olabileceğini ifade etti.
Erdursun, ekonomi yönetiminin derinlemesine çalışmalar yaptığını gündeme taşıyarak, aldığı bir duyumu paylaştı.
Emekli maaşlarına mart ayında bir düzenleme yapılabileceğini iddia eden Özgür Erdursun, "Emekli aylıklarına 2 bin, 3 bin, 4 bin lira seyyanen artış gelebilir. Net bir bilgim yok ama bu konuyla ilgili aldığımız duyumlar yeni bir çalışmanın olduğu yönünde” ifadelerini kullandı. Erdursun bayram ikramiyeleri için de rakam verdi.