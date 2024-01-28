Emekliye seyyanen zam iddiası: En düşük emekli maaşı 14 bin lirayı aşacak
Kulislerde emeklilere seyyanen zam yapılacağı konuşuluyor. Seyyanen zamla birlikte en düşük emekli aylığının 14 bin lirayı aşacağı öne sürüldü. Zam müjdesinin yerel seçimlerden önce mart ayında verileceği belirtiliyor.
Enflasyon verilerine göre yüzde 37.57 zam almaya hak kazanan SSK ve Bağkur emeklilerine ek zamlarla birlikte yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltildi.
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM İDDİASI
2024 yılını ''Emekliler Yılı'' ilan eden iktidarın yeni planı ortaya çıktı. İddiaya göre, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi emeklilere seyyanen zam yapılacak. Kulislerde seyyanen zammın 4 bin TL olacağı konuşuluyor.
EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?
Özellikle düşük maaş alanlara yönelik iyileştirme yapılacağı belirtilirken, yerel seçimler öncesi en düşük emekli maaşının 14-17 bin lira bandına çıkarılacağı öne sürülüyor.
ŞEREF OĞUZ: EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 14 BİN 431 TL'YE YÜKSELEBİLİR
Ekonomim yazarı Şeref Oğuz ise emekli maaşlarına düzeltme yapılabileceğini belirterek, ''Mart ayında, seçim öncesinde ben bir düzeltme bekliyorum. Çünkü bu 6 milyon emekli oy veriyor! Bu emeklilerimizin maaşlarının, TÜRK-İŞ'in 2023 Aralık ayında açıkladığı açlık sınırı olan 14 bin 431 TL'ye yükseltileceğini düşünüyorum. Tabii burada keskin bir bıçak da var, mesela 10 bin 2 TL alanlar ne olacak? Yani tüm emekliler için kademeli bir artış da gündeme gelebilir. Hükümetin tüm alternatifleri değerlendireceğini düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.