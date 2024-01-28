Emekliye seyyanen zam iddiası: En düşük emekli maaşı 14 bin lirayı aşacak

ŞEREF OĞUZ: EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 14 BİN 431 TL'YE YÜKSELEBİLİR

Ekonomim yazarı Şeref Oğuz ise emekli maaşlarına düzeltme yapılabileceğini belirterek, ''Mart ayında, seçim öncesinde ben bir düzeltme bekliyorum. Çünkü bu 6 milyon emekli oy veriyor! Bu emeklilerimizin maaşlarının, TÜRK-İŞ'in 2023 Aralık ayında açıkladığı açlık sınırı olan 14 bin 431 TL'ye yükseltileceğini düşünüyorum. Tabii burada keskin bir bıçak da var, mesela 10 bin 2 TL alanlar ne olacak? Yani tüm emekliler için kademeli bir artış da gündeme gelebilir. Hükümetin tüm alternatifleri değerlendireceğini düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.