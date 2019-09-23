Emine Erdoğan Müslüman Toplumun Kadın Temsilcileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta Müslüman Toplumun Kadın Temsilcileriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, "Bizler, İslam'ın altın çağında kadınların, 'öncüler' ve 'önderler' olarak hayatın her alanında yer ald
Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında New York'ta ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle Hilton Midtown Otel'de bir araya geldi. Burada konuşan Emine Erdoğan, dünyanın dört bir yanında Müslüman topluluklarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendimi uzun zamandır görmediğim akrabalarıma kavuşmuş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Irkçılık gibi, insanlığı nefrete iten hastalıklı düşüncelerin, İslam'ın esenlik dolu ruhunda kaybolup gittiğini vurgulayan Emine Erdoğan, dünyada hızla yükselen İslamofobi nedeniyle Müslümanların "öteki" olarak etiketlendiğini belirtti. "Müslümanlar terörle, kadına zulümle, savaşla anılıyor. Hiç tasvip etmediğimiz bazı kültürel uygulamalar, 'İslam dini' diye tanıtılıp, aleyhte kullanılıyor." diyen Emine Erdoğan, Müslümanların daha fazla birlik içinde olması gerektiğine işaret etti.
"İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMELİYİZ" Emine Erdoğan, 11 Eylül'den bu yana, Amerika'da yükselen İslamofobi ve ırkçılık ile hep beraber mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Olimpik sporcu İbtihaj Muhammed hepimizin onuru. Malcolm X, hepimizi cesaretlendiriyor. Muhammed Ali, okyanus ötesinde bizlerin kahramanıydı. Şimdi de torunlarım için ilham kaynağı. Yani hepimizin hayatı, mücadelesi bir kelebeğin kanat çırpışı gibi birbirine bağlı. Bu nedenle ilişkilerimizi geliştirmeliyiz."