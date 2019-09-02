Emine Erdoğan Salda'yı ziyaret etti: Halkımız mutmain olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ihalesi yapılan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nü ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur Valisi Hasan Şıldak ve ilgili kurumlar ve çeşitli doğa ve çevre dernek yöneticilerinin de katıldığı ziyarette Emine Erdoğan, Millet Bahçesi projesi ile ilgili detayları yerinde inceledi ve Bakan Kurum'dan bilgi aldı. Salda Gölü ve çevresine ait öncesi ve bugünkü haliyle ilgili fotoğrafları inceleyen Emine Erdoğan, Burdur Lisinia Doğa Yaşam Alanı'nda bulunan Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekim Öztürk Sarıca tarafından tedavisi yapılan bir pelikanı Salda Gölü'nde doğal yaşamına uğurladı. Emine Erdoğan ve Bakan Murat Kurum, gazetecilere açıklamada bulundu.
'GÖRDÜM VE MUTMAİN OLDUM'
Salda Gölü'nün cennet ülkemizin cennet köşelerinden biri olduğunu ve ilk defa karşılaştığını belirten Emine Erdoğan, "Gerçekten çok duygulandım, çok beğendim. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Ama bize ilk söylendiğinde sayın bakanım böyle şeyler söylemedi. Bize dediler ki 'Burası bakanlık eliyle işte bu hale getirilecek falan, kötü bir hale getirilecek' diye. Ben de bakanıma bunu bildirdim. Dedi ki 'Asla böyle bir şey yok, isterseniz sizi davet ediyorum, Salda Gölü'ne gelin, birlikte gezelim. Önceki halini sonraki halini size göstermek istiyorum.' Gerçekten gördüm ve mutmain oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum. O halden bu hale gelişi, hatta belki daha sonra daha da gerilere gidebilir bu. Tespit edilen yerler ihtiyaca göre, çok güzel bir girişim, tebrik ediyorum bakanlığımızı. İnşallah bittikten sonraki halini de sizlerle hep beraber gelip görme imkanımız olur diye düşünüyorum" diye konuştu.
'BEN GÜVENİYORUM SAYIN BAKANIMA'
Bakan Kurum'un projeye ilişkin açıklamalarının tatmin ettiğini belirten Emine Erdoğan, "Ben güveniyorum sayın bakanıma. Şu andaki araba park yeri 500-600 metre, gerekirse daha geriye de çekilebilir. Yer yer çünkü aynı yapı, her yerde aynı değil beyaz kumlar, daha dar veya geniş yerler vardır, ona göre genişleyip daralabilir. Halkımız bir araya geldiği zaman arabalarını gölün dibine kadar artık çekmeyecek. İhtiyaçlarını giderebilecekleri, yemek yiyebilecekleri belki bir restoran, duş alabilecekleri modern yerler ama tabii ki hem görüntü olarak buraya zarar vermeden, tahtadan basit yerler olacak diye bakanımız söyledi. Ben kendisine güveniyorum ve tebrik ediyorum. Ben mutmain oldum halkımız da mutmain olsun" dedi.
'PELİKANI İLK DEFA ELİME ALIYORUM'
Lisinia Doğal Yaşam Alanı Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekim Öztürk Sarıca tarafından tedavisi yapılan ve birlikte Salda Gölü'nden doğal yaşamına gönderilen pelikanla ilgili de konuşan Erdoğan, “Pelikanı da ilk defa elime alıyorum, ne kadar güzel bir hayvan, gerçekten çok güzel, bu özelliğini de burada keşfetmiş olduk. Ben bilmiyordum, böyle bir özelliği de var buranın, pelikan görmek isteyenler de gelip görebilir" diye konuştu.