Emine Erdoğan, ünlü aktör Aamir Khan'ı kabul etti
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, film çekimi için Türkiye'yi ziyaret eden ünlü aktör, yapımcı ve yönetmen Aamir Khan'ın görüşme talebi üzerine, kendisiyle Huber Köşkü'nde bir araya gelerek, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi aldı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, film çekimi için Türkiye'yi ziyaret eden ünlü aktör, yapımcı ve yönetmen Aamir Khan'ın görüşme talebi üzerine, kendisiyle Huber Köşkü'nde bir araya gelerek, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi aldı.
Görüşmede Khan, Emine Erdoğan'ın çok önemli sosyal projeler yürüttüğünü ve insani yardım çalışmalarını takip ettiğini söyledi.
Emine Erdoğan da Khan'ı, filmlerinde sosyal sorunları cesurca ele alış biçiminden dolayı tebrik etti. Emine Erdoğan, Hint sinemasının ünlü ismi Aamir Khan'ı kabul etti | Video