Emine Erdoğan, ünlü aktör Aamir Khan'ı kabul etti

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, film çekimi için Türkiye'yi ziyaret eden ünlü aktör, yapımcı ve yönetmen Aamir Khan'ın görüşme talebi üzerine, kendisiyle Huber Köşkü'nde bir araya gelerek, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi aldı.