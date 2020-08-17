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  3. 17 Ağustos 2020 00:45

Emine Erdoğan, ünlü aktör Aamir Khan'ı kabul etti

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, film çekimi için Türkiye'yi ziyaret eden ünlü aktör, yapımcı ve yönetmen Aamir Khan'ın görüşme talebi üzerine, kendisiyle Huber Köşkü'nde bir araya gelerek, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan, ünlü aktör Aamir Khan'ı kabul etti

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, film çekimi için Türkiye'yi ziyaret eden ünlü aktör, yapımcı ve yönetmen Aamir Khan'ın görüşme talebi üzerine, kendisiyle Huber Köşkü'nde bir araya gelerek, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi aldı.

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Emine Erdoğan, ünlü aktör Aamir Khan'ı kabul etti

Görüşmede Khan, Emine Erdoğan'ın çok önemli sosyal projeler yürüttüğünü ve insani yardım çalışmalarını takip ettiğini söyledi.

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Emine Erdoğan, ünlü aktör Aamir Khan'ı kabul etti

Emine Erdoğan da Khan'ı, filmlerinde sosyal sorunları cesurca ele alış biçiminden dolayı tebrik etti. Emine Erdoğan, Hint sinemasının ünlü ismi Aamir Khan'ı kabul etti | Video

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Emine Erdoğan, ünlü aktör Aamir Khan'ı kabul etti

Aamir Khan görüşmede ayrıca, bağımlılık ile yürüttüğü diğer sosyal sorumluluk çalışmalarını anlattı, eşiyle Hindistan'da yağış almayan yerlere su götürebilmek için kurdukları Su Vakfı hakkında bilgi verdi.

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