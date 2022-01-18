Emine öğretmenden taktir edilesi başarı: Dağ köyündeki okulu sıcak yuvaya dönüştürdü
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Aşağı Yağmurlu Köyü İlkokulunda öğretmenliğe adım atan Emine Yılmaz, 2 yıl içerisinde hazırladığı proje ve yaptığı çalışmalarla okulun çehresini değiştirdi, öğrencilerine birçok imkanın sunulmasını sağladı.
Ailesiyle Muğla'da yaşayan ve aslen Mardinli olan 26 yaşındaki Emine Yılmaz'ın ataması, 2020'de ilk görev yeri Karlıova ilçesine bağlı 1800 rakımlı Aşağı Yağmurlu Köyü İlkokuluna yapıldı.
İlk görev yerindeki okulun birçok eksiğinin karşılanması için kolları sıvayan Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle sıvaları dökülen okulun bakım ve onarımını yaptırdı.
Sosyal ve teknolojik ihtiyaçların karşılanabilmesi için Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunmak üzere "Yediden Yetmişe Herkes için Eğitim, Kültür ve Sanat" projesini hazırlayan Yılmaz'ın projesinin onaylanmasıyla çeşitli atölyelerin malzemeleri okula gönderildi.
HER SABAH SOBA YAKARAK SINIFI HAZIRLIYOR
Sınıfın zeminine halı döşeyip, öğrencilerine ukulele, gitar ve farklı akıl oyunlarını sunan Yılmaz, hızlı ve kablosuz internet sistemiyle birleştirilmiş sınıftaki 9 öğrencisine hizmet veriyor.
Eşiyle ilçe merkezine yerleşen Yılmaz, kış aylarında kar ve tipide her gün 40 kilometrelik yolu kat ettikten sonra okuluna ulaşıyor.