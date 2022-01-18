Emine öğretmenden taktir edilesi başarı: Dağ köyündeki okulu sıcak yuvaya dönüştürdü

Sosyal ve teknolojik ihtiyaçların karşılanabilmesi için Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunmak üzere "Yediden Yetmişe Herkes için Eğitim, Kültür ve Sanat" projesini hazırlayan Yılmaz'ın projesinin onaylanmasıyla çeşitli atölyelerin malzemeleri okula gönderildi.