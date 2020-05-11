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  3. 11 Mayıs 2020 17:44

Eminönü ve Karaköy'de trafik yoğunluğu

İstanbul'da iki günlük sokağa kısıtlamasının ardından Eminönü ve Karaköy bölgesindeki trafik yoğunluğu eski günleri aratmadı. Bölgedeki otoparklar araçlarla dolarlarken, bölgeden otomobilleriyle geçmeye çalışanlar ise dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Bölgedeki trafik hareketliliği havadan fotoğraflandı.

Eminönü ve Karaköy'de trafik yoğunluğu

İstanbul'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün hava sıcaklığınında mevsim normallerinin üzerine çıkması Eminönü bölgesinde insan ve araç trafiğinin artmasına neden oldu.

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Eminönü ve Karaköy'de trafik yoğunluğu

Bölgede trafik yoğunluğu zaman zaman koranavirüs salgını öncesine yaklaştı.

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Eminönü ve Karaköy'de trafik yoğunluğu

Unkapanı Köprüsü'nden Eminönü merkeze kadar yüzlerce metrelik araç kuyrukları oluştu.

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Eminönü ve Karaköy'de trafik yoğunluğu

Bu yol sürücüler r tarafından dakikalarca süren bekleyişin ardından geçilebildi.

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