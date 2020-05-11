Eminönü ve Karaköy'de trafik yoğunluğu
İstanbul'da iki günlük sokağa kısıtlamasının ardından Eminönü ve Karaköy bölgesindeki trafik yoğunluğu eski günleri aratmadı. Bölgedeki otoparklar araçlarla dolarlarken, bölgeden otomobilleriyle geçmeye çalışanlar ise dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Bölgedeki trafik hareketliliği havadan fotoğraflandı.
İstanbul'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün hava sıcaklığınında mevsim normallerinin üzerine çıkması Eminönü bölgesinde insan ve araç trafiğinin artmasına neden oldu.