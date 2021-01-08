Eminönü'nde korkutan manzara

"ASLINDA GEZMEMEK EN İYİSİ, YANLIŞ YAPIYORUZ"

Kocaeli'nden gelen misafirini gezdirmek için Eminönü'ne gelen bir kişi de, "Misafirim var, gezmeye getirdim. Alışverişimizi de yapıyoruz. Aslında gezmemek en iyisi bu kalabalıkta. Yanlış yapıyoruz bence. Bugün Cuma, Alışveriş yoğunluğu var" ifadelerini kullandı.