Eminönü'nde fiyatlar isyan ettirdi! Gurbetçi vatandaşın sözleri olay oldu

‘FİYATLAR YÜKSEK AMA TURİSTLER İÇİN İDARE EDER’

Alışverişe gelen Semra B., "Fiyatlar yüksek bizim için ama turistler için idare eder. Bizler için iyi değil. Çünkü herkes asgari ücretle çalıştığı için aşağı yukarı. O yüzden çok iyi değil. Biz çok gelmiyoruz. Şu anda bir alışveriş için geldik. Arkadaşımla çeyrek altın aldık. O yüzden geldik. Bir de gelmişken de lokum da alayım dedim. Fiyatlar iyi, öbür taraflara göre, Sultanahmet’e göre daha iyi" dedi.