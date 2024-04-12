Eminönü'ne akın... İğne atsan yere düşmez....
Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde İstanbul'daki güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerin bu görüntüleri "Hani tüm İstanbul tatile gitmişti de İstanbul boşalmıştı" dedirtti.
Kaynak: AA, DHA, İHA
1 / 34
Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde İstanbul'da bulunan yerli ve yabancı turistler Eminönü’ne akın etti.
2 / 34
9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler Anadolu Yakası'na geçmek ve Boğaz turu yapmak isteyince Eminönü İskelesi'nde yoğunluk oluştu.
3 / 34
Vapurları kullanmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin iskelede oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.
4 / 34