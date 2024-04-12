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  4. Bayram günü İstanbul'dan akıl almaz görüntü

Eminönü'ne akın... İğne atsan yere düşmez....

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde İstanbul'daki güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerin bu görüntüleri "Hani tüm İstanbul tatile gitmişti de İstanbul boşalmıştı" dedirtti.

Kaynak: AA, DHA, İHA
Eminönü'ne akın... İğne atsan yere düşmez.... - Resim: 1
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Eminönü'ne akın... İğne atsan yere düşmez.... - Resim: 2

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde İstanbul'da bulunan yerli ve yabancı turistler Eminönü’ne akın etti. 

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Eminönü'ne akın... İğne atsan yere düşmez.... - Resim: 3

9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler Anadolu Yakası'na geçmek ve Boğaz turu yapmak isteyince Eminönü İskelesi'nde yoğunluk oluştu. 

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Eminönü'ne akın... İğne atsan yere düşmez.... - Resim: 4

Vapurları kullanmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin iskelede oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

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