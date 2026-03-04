Emlak kralının ölümünde büyük şüphe! 100 milyon TL için mi öldürüldü?
Ankara'da 44 yaşındaki emlak zengini Ramazan A.'nın şüpheli ölümü Müge Anlı'nın programına taşındı. 100 milyon liralık mal varlığı bulunan Ramazan A.'nın eski eşi, oğlu ve uzak akrabası tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
Ankara'da eski eşinin evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden 44 yaşındaki emlak zengini Ramazan A.’ın ölümü Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşındı. A.’ın ağabeyi Adem A., kardeşinin 100 milyon liralık serveti için bir komploya kurban gittiğini öne sürerek Müge Anlı’nın kapısını çaldı.
ZEHİRLENDİ İDDİASI
İddialara göre Ramazan A., olay günü oğluyla pikniğe gitti. Ancak akşam saatlerinde 16 yaşındaki oğlu ve Mustafa Ü. tarafından eski eşinin evine getirildiğinde ayakta duramayacak durumdaydı. Güvenlik kameraları, A.’nın eve girişinden yaklaşık iki saat sonra ambulans çağrıldığını belgeledi. Zehirlendiği iddia edilen A.'nın ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti.
100 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI
3 çocuk babası Ramazan A.'nın 100 milyon liralık mal varlığından dolayı eski eşi, oğlu ve uzak akrabası tarafından öldürüldüğü iddia edildi. A.’nın Ankara ve Aydın’da çok sayıda ev ve arsası, Dubai’de de 2 evi olduğu öğrenildi.
KIZINDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Olay gecesi eski eş Sultan S.’nin Dubai’de olduğu ve ev satışlarıyla ilgilendiği iddia edildi. Canlı yayına bağlanan Ramazan A.’ın kızı Sude A. dikkat çeken açıklamalarda bulundu. A., "Annemin Mustafa adlı kişiyle ilişkisi olduğunu bilmiyordum, Dubai'den birlikte geldiklerini görünce anladım'' ifadelerini kullandı.