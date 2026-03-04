Emlak kralının ölümünde büyük şüphe! 100 milyon TL için mi öldürüldü?

100 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI

3 çocuk babası Ramazan A.'nın 100 milyon liralık mal varlığından dolayı eski eşi, oğlu ve uzak akrabası tarafından öldürüldüğü iddia edildi. A.’nın Ankara ve Aydın’da çok sayıda ev ve arsası, Dubai’de de 2 evi olduğu öğrenildi.