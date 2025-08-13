  1. Anasayfa
  4. Emlakçıya cinayet işlediğini söyleyip ortadan kayboldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde emlakçıyı arayıp arkadaşını öldürdüğü söyleyen 21 yaşındaki M.U. ortadan kayboldu. Eve giren polis bir erkeğin cansız bedeniyle karşılaştı.

Kaynak: DHA
Olay, Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak’taki apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce daireyi kiraladığı öğrenilen M.U., emlakçıyı arayıp evde arkadaşını öldürdüğünü söyledi. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Apartman dairesine giren polisler yaptıkları incelemede bir erkeğin ateşli silahla başından vurulmuş halde cansız bedeniyle karşılaştı. 

Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morgu’na kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçtığı belirlenen M.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

