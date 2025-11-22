Emniyet 1 ayda ele geçirilen silahları sergiledi, görenin ağzı açık kaldı
İstanbul'da silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan motosikletli suç örgütüne son bir ayda düzenlenen operasyonlarda, 145 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda ele geçirilen silah, mühimmat ve silah parçaları Vatan Emniyet Yerleşkesinde sergilendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan şüpheliler ile 'İşyeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit' suçlarını işleyen motosikletli suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda, Avcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Pendik, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye'nin de olduğu 17 ilçede son bir ayda operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, toplam 59 eyleme karıştıkları tespit edilen 145 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Aramalarda 123 tabanca, 187 kurusıkı tabanca, 6 uzun namlulu silah, 7 otomatik tabanca, av tüfeği, 567 fişek, 911 ateşli silah mekanizması, 680 namlu ve el bombası ele geçirildi.