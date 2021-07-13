Emniyet müdürü konvoyla uğurlandı

Dron ile yapılan çekimle klip haline getirilen veda anı, Turanlı tarafından sosyal medya hesabından yayınlandı. Turanlı, yaptığı açıklamada "Yaklaşık 5 yıldan beri görev yaptığım emeğine emek, ekmeğine huzur katmak üzere bulunduğum 'dedemin ekmek teknesi' Zonguldakımızdan ayrılıyorum. Bilfiil burada yaşadığım '1719' günün (yaklaşık 10 günü dışındaki sürenin) ortalama her 18 saatinde bu şehirde yürüttüğüm mesaim esnasında; ülkeme, insanıma ve milletime sağlıkla hizmet edebilmeyi nasip eden Allah’ıma şükrediyor, buna vesile olan ve bu atmosferi kolaylaştıran sıralı tüm devlet büyüklerime saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum." dedi.