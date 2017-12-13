Emniyet Müdürünün sözleri herkesi ağlattı

"İyi ile kötünün bitmeyen mücadelesinde, iyilerin safına 340 aslan parçasını daha katacağımızın gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimize, okulda bulundukları 5 aylık süre içerisinde başta hukuk dersleri olmak üzere, polisin görev ve yetkilerini, savunma taktikleri ve ateşli silahlar ile atış uygulamaları gibi birbirinden önemli mesleki konuları ders olarak verdik. Bizler burada Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda aile, millet ve vatan sevgisiyle dolu evlatlar yetiştirmeyi kendimize amaç edindik. Sevgili evlatlarım, sizler birazdan edeceğiniz yeminin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunu doğrultusunda polis teşkilatına yeni neferler olarak dahil olacaksınız. Hangi şehir veya hangi görevde olursanız olun asla ama asla unutmamanızı istediğim bir husus var: Dağ başlarında çoban, fabrikalarda işçi, inşaatlarda amele, tarlalarda çiftçi, lokantalarda garson, sokaklarda simitçi olan bu milletin üzerinizdeki elbisede, kursağınızdaki lokmada, biraz sonra belinize takacağınız tabancada hakkı olduğunu asla ama asla unutmayacaksınız. İnsanlarımıza güler yüzle ve şefkatle yaklaşacak, üşüyene şems, ıslanana şemsiye, umutsuzlara umut, kimsesizlere kimse olacaksınız. Hele sokaklarda oyun oynarken sizleri görünce oyunlarını terk edip sizlere selam duran çocuklarımızın o tertemiz selamlarına ama siren çalarak ama el sallayarak muhakkak suretle karşılık vereceksiniz. Bu aziz milletin canı, malı, namusu artık sizlere emanettir. Kanunları sizler işletecek, devleti sizler yücelteceksiniz. Gerektiğinde de yetiştirildiğiniz üzere bu uğurda öleceksiniz."