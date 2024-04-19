Emniyet şeridinde kabus: Motosiklet alev topuna döndü, yaralılar var
İstanbul'da Basın Ekspres yolunda emniyet şeridindeki araca çarpan iki motosikletten birisi alev aldı. Kazada 2 kişi yaralanırken motosikletin alev alev yanması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA , İHA
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Kaza, Basın Ekspres Yolu Havalimanı İstikameti Sefaköy mevkiinde 09.00 sıralarında meydana geldi.
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İddialara göre hafif ticari aracın lastiği patlayınca sürücü, emniyet şeridinde durdu. Bu sırada 2 motosiklet arkadan araca çarptı.
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Çarpmanın etkisi ile motosikletlerin kadın sürücüleri yola savruldu. Motosikletlerden birisi bir anda alev aldı ve yanmaya başladı.
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