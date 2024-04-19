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Emniyet şeridinde kabus: Motosiklet alev topuna döndü, yaralılar var

İstanbul'da Basın Ekspres yolunda emniyet şeridindeki araca çarpan iki motosikletten birisi alev aldı. Kazada 2 kişi yaralanırken motosikletin alev alev yanması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA , İHA
Emniyet şeridinde kabus: Motosiklet alev topuna döndü, yaralılar var - Resim: 1
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Emniyet şeridinde kabus: Motosiklet alev topuna döndü, yaralılar var - Resim: 2

Kaza, Basın Ekspres Yolu Havalimanı İstikameti Sefaköy mevkiinde 09.00 sıralarında meydana geldi.

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Emniyet şeridinde kabus: Motosiklet alev topuna döndü, yaralılar var - Resim: 3

İddialara göre hafif ticari aracın lastiği patlayınca sürücü, emniyet şeridinde durdu. Bu sırada 2 motosiklet arkadan araca çarptı. 

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Emniyet şeridinde kabus: Motosiklet alev topuna döndü, yaralılar var - Resim: 4

Çarpmanın etkisi ile motosikletlerin kadın sürücüleri yola savruldu. Motosikletlerden birisi bir anda alev aldı ve yanmaya başladı. 

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