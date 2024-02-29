Emniyet'in lüks spor otomobillerindeki bilinmeyen ayrıntı ortaya çıktı

Suç örgütlerinin arabalarının emniyette kullanılmasıyla ilgili Bakan Yerlikaya "Bunu ilk defa söylüyorum. Araç markaları bize ulaşıyor diyor ki Emniyet'e öyle yakıştı ki bu bir şey olduğunda bize getirin. Sembol yerlere koyuyoruz. Birçok görüntü var, bir çocuk diyor ki polise binebilir miyim, aracı inceliyor. Bu araçların 13'ü Komançero'nun. Bir fenomen aracı var. Diğerleri diğer suç örgütlerinin. Dünyada da çok ses getirdi bu uygulama. Moral de oldu ekiplere. Gelip fotoğraf çektiriyorlar, ayağınıza taş değdirmesin diyor gelip vatandaşlarımız. Sadece yakıt masrafı var, bakım masrafı yok herkesin içi rahat olsun" dedi.