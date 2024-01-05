Emniyet'in süper lüks otomobilleri için dikkat çeken soru önergesi
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen ve Emniyet'e devredilen lüks araçları Meclis gündemine taşıyan İYİ Partili Metin Ergun, Bakan Ali Yerlikaya'ya " şüpheliler araçlarını geri almaya hak kazandıkları takdirde, söz konusu lüks araçların uğradığı hasar ve zararlar nasıl karşılanacaktır?" diye sordu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın resmi sosyal medya hesaplarından suç örgütlerine karşı gerçekleştiren operasyonlar sonucunda ele geçirilen çeşitli marka ve modellerde toplam 23 adet lüks otomobilin, ilgili mahkeme kararı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hizmetine verilmesiyle ilgili 26 Aralık 2023 tarihinde bir paylaşımda bulunulmuştu.
İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen ve ardından Emniyet'e devredilen lüks araçları Meclis gündemine taşıdı.
Ergun, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi sundu. İYİ Partili Ergun, Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:
"Söz konusu suç örgütlerine mensup olma iddiasıyla yargılanan şahısların yargılama süreçlerinin henüz sonuçlanmadığı iddia edilmektedir. Dolayısıyla, yargılama sonucunda sanıkların mal varlıklarının iade edilmesi ihtimali bulunmaktadır. Böyle bir durumda, şüpheliler araçlarını geri almaya hak kazandıkları takdirde, söz konusu lüks araçların uğradığı hasar ve zararlar nasıl karşılanacaktır?