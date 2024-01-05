Emniyet'in süper lüks otomobilleri için dikkat çeken soru önergesi

"Söz konusu suç örgütlerine mensup olma iddiasıyla yargılanan şahısların yargılama süreçlerinin henüz sonuçlanmadığı iddia edilmektedir. Dolayısıyla, yargılama sonucunda sanıkların mal varlıklarının iade edilmesi ihtimali bulunmaktadır. Böyle bir durumda, şüpheliler araçlarını geri almaya hak kazandıkları takdirde, söz konusu lüks araçların uğradığı hasar ve zararlar nasıl karşılanacaktır?