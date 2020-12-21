  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 21 Aralık 2020 22:05

Emniyetten dev operasyon! Pitonlar, örümcekler, kertenkeleler...

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada beslenmesi ve satışı yasak 16 adet piton, 38 adet kertenkele, 53 adet örümcek ve 2 adet kurbağa ele geçirildi.

Emniyetten dev operasyon! Pitonlar, örümcekler, kertenkeleler...

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki bir eve beslenmesi ve satışı yasak hayvanların bulunduğu ihbarı üzerine baskın düzenledi.

1/ 10
Emniyetten dev operasyon! Pitonlar, örümcekler, kertenkeleler...

Ekipler evde, şeffaf kutular ve akvaryum içerisinde piton, kertenkele ile aralarında tarantulanın da olduğu zehirli örümcekler ve kurbağalar buldu.

2/ 10
Emniyetten dev operasyon! Pitonlar, örümcekler, kertenkeleler...

Polis, 16 adet piton yılanı, 38 adet değişik türlerde kertenkele, 53 adet değişik türlerde örümcek ve 2 adet kurbağaya el koydu.

3/ 10
Emniyetten dev operasyon! Pitonlar, örümcekler, kertenkeleler...

Hayvanları besleyen kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatılırken, el konulan hayvanlar, Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM