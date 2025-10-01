  1. Anasayfa
Emniyet'ten ''gizli radar'' tartışmalarını bitirecek uygulama: Radar yerleri tek tek açıklandı

Bursa Emniyeti, ''gizli radar'' tartışmalarını bitirecek yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Artık hız denetimi yapılan noktalar sosyal medya üzerinden açıklanıyor.

Kaynak: İHA
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirilen elektronik, sabit ve seyir halinde yapılan radar denetimlerine ilişkin yeni bir uygulamaya geçti. Buna göre Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından denetim yapılacak noktalar ve saatleri açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, hız ihlallerini önlemeye yönelik planlanan kontroller, sürücülere artık sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. 

Böylece kamuoyunda sıkça tartışma konusu olan "radar tuzağı" algısının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve can güvenliğinin korunması için denetimlerin süreceğini vurgularken, önceden paylaşılan bilgilendirmelerle kazaların en aza indirilmesinin amaçlandığını belirtti.

