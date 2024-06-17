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Empire State binasında dev ejderha şaşkınlığı

HBO'nun efsane dizisi House of the Dragon'un 2. sezonu için ABD'nin New York kentinde Empire State binası dev bir ejderha ile sarıldı.

Empire State binasında dev ejderha şaşkınlığı - Resim: 1

Pazar günü, devasa bir yeşil ejderha, HBO'nun “Game of Thrones” prequel dizisi (dizinin öncesini anlatan eser) “House of the Dragon”un ikinci sezonunu tanıtmak için Empire State Binası’nın tepesini ele geçirdi. Dizi bu akşam prömiyer yapacak.

 

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Empire State binasında dev ejderha şaşkınlığı - Resim: 2

Dizinin tanıtımları, Wall Street’ten Brooklyn Köprüsü’ne kadar tüm şehirde görüldü. Bu gösteri, şimdiye kadarki en büyük dizi tanıtımı oldu. 

 

 

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Empire State binasında dev ejderha şaşkınlığı - Resim: 3

“Game of Thrones” dizisinde Aemond Targaryen’in ejderhası Vhagar'ın dev bir versiyonu, ikonik gökdelenin tepesine sarıldı. 153 noktadan sabitlenen, 1.700 desen parçası ve 600.000'den fazla dikişle bir araya getirilen bu dev ejderha balonu, büyük ilgi topladı.

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Empire State binasında dev ejderha şaşkınlığı - Resim: 4

 Empire State Binası ayrıca,18 Haziran’a kadar devam edecek geçici bir Game of Thrones sergisi açtı. Giriş ücreti yetişkinler için 46 dolardan başlıyor. Ziyaretçiler, lobideki devasa Kılıçların Tahtı ile fotoğraf çektirebiliyor.

 

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