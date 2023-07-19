En başarılı ilçe belediye başkanları belli oldu

Araştırma şirketi "Halkın Belediye Başkanları ile ilgili Kanaatlerini" araştırmak için Akdeniz Bölgesi’nde 6200 kişi ile yüz yüze görüştü. Araştırmaya deprem felaketini yaşayan Hatay ve Kahramanmaraş katılmazken, Akdeniz Bölgesi'nin en başarılı belediye başkanları şöyle oldu: