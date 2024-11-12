''En beğenilen genel başkanlar'' anketinin sonuçları açıklandı

ORC Araştırma şirketi, 'Siyasi parti genel başkanlarının toplumdaki beğeni düzeyi' ile ilgili bir anket araştırması yaptı. Anket, 41 ilde 6 bin 500 kişiyle yapıldı. Katılımcılara, "Siyasi parti genel başkanları ile ilgili, her biri için ayrı ayrı kanaatinizi belirtir misiniz?" sorusu yöneltildi.