''En beğenilen genel başkanlar'' anketinin sonuçları açıklandı
ORC Araştırma, 41 ilde yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanlara, ''En beğenilen siyasi parti genel başkanları'' soruldu. İşte sonuçlar...
ORC Araştırma şirketi, 'Siyasi parti genel başkanlarının toplumdaki beğeni düzeyi' ile ilgili bir anket araştırması yaptı. Anket, 41 ilde 6 bin 500 kişiyle yapıldı. Katılımcılara, "Siyasi parti genel başkanları ile ilgili, her biri için ayrı ayrı kanaatinizi belirtir misiniz?" sorusu yöneltildi.
AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: Yüzde 37,4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yüzde 27,6
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yüzde 16,4
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 12,6
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Yüzde 12,1
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 9,5
İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu: Yüzde 7,2
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 5,5
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: Yüzde 5,2
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş: Yüzde 5,1
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 4,5
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Yüzde 3,8
Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: Yüzde 3,6