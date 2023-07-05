En çok İHA’ya sahip ülkeler belli oldu: İşte Türkiye'nin İHA sayısı
İnsansız hava araçları her geçen gün daha da caydırıcı silahlar olmaya devam ederken ülkelerin İHA sayıları, bu durumun önemini gözler önüne serdi.
Gravity’nin haberine göre, insansız hava araçları her geçen gün daha da caydırıcı silahlar olmaya devam ediyor. Bu kapsamda birçok ülke İHA üretimi ve gelişimine ağırlık verdi.
Bütün dünyada kendi başına bir endüstri haline gelen İHA’lar ile ilgili Türkiye’nin de büyük girişimleri oldu. Peki en çok İHA’ya hangi ülke sahip? Türkiye kaçıncı sırada? İşte konuyla ilgili detaylar…
En fazla insanız hava aracına sahip ülkeler belli oldu. Listede en çok dikkat çeken ülkelerden biriyse Türkiye oldu. İnsansız hava araçlarına ciddi yatırımlar yapan Türkiye listede çok kritik noktada yer alıyor.
Türkiye’nin önde gelen savunma sanayii kuruluşlarından TUSAŞ, Baykar, HAVELSAN, STM tarafından geliştirilen ve yurtdışından alınan İHA’lar ile birlikte toplamda 978 adet insansız hava aracı göreve hazır olarak bekliyor.