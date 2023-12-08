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  4. En az kaybettirip, en çok kazandıran altında kriz! Kuyumcular artık almıyor

En çok kazandıran altın yatırımcının elinde kaldı

En çok kazandıran altın yatırımcının elinde kaldı. Kuyumcuların "en az kaybettirip, en çok kazandıran altın türü" olarak açıkladığı kesme altında, vatandaşlar kuyumculardan eli boş dönmeye başladı. Çünkü pek çok kuyumcu artık kesme altını kabul etmiyor.

Kaynak: İHA
En çok kazandıran altın yatırımcının elinde kaldı - Resim: 1

İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmaların etkisiyle altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.

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En çok kazandıran altın yatırımcının elinde kaldı - Resim: 2

Uzun, kısa ve orta vadede yatırım yapmak isteyen birçok vatandaş ise tercihini altından yana kullanarak kazancını burada değerlendiriyor.

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En çok kazandıran altın yatırımcının elinde kaldı - Resim: 3

Son günlerde paketli altının yerine kuyumcuların ‘kesilmiş altın’ diye tabir ettiği yarı mamul ürünler, fiyatı paketli ürünlere göre ucuz olduğu için tercih ediliyor. 

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En çok kazandıran altın yatırımcının elinde kaldı - Resim: 4

Altın uzmanları ise söz konusu kesilmiş altınların üzerinde bir barkot veya damga olmadığını hatırlatarak, bu altının ayarının da sadece profesyoneller tarafından ayırt edilebildiğine dikkat çekti.

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