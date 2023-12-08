En çok kazandıran altın yatırımcının elinde kaldı
En çok kazandıran altın yatırımcının elinde kaldı. Kuyumcuların "en az kaybettirip, en çok kazandıran altın türü" olarak açıkladığı kesme altında, vatandaşlar kuyumculardan eli boş dönmeye başladı. Çünkü pek çok kuyumcu artık kesme altını kabul etmiyor.
Kaynak: İHA
İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmaların etkisiyle altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.
1 / 14
Uzun, kısa ve orta vadede yatırım yapmak isteyen birçok vatandaş ise tercihini altından yana kullanarak kazancını burada değerlendiriyor.
2 / 14
Son günlerde paketli altının yerine kuyumcuların ‘kesilmiş altın’ diye tabir ettiği yarı mamul ürünler, fiyatı paketli ürünlere göre ucuz olduğu için tercih ediliyor.
3 / 14
Altın uzmanları ise söz konusu kesilmiş altınların üzerinde bir barkot veya damga olmadığını hatırlatarak, bu altının ayarının da sadece profesyoneller tarafından ayırt edilebildiğine dikkat çekti.
4 / 14