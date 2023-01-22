En çok konut satılan ilçeler belli oldu

TÜRKİYE`NİN EN KALABALIK İLÇESİ

Türkiye`nin en kalabalık ilçesi Esenyurt`ta çok fazla yeni inşaatın yer alması, bölgenin en çok göç alan ilçelerden olması ve kent geneline göre çok daha uygun fiyatlı konut bulunması ilçeyi öne çıkardı.