En çok vaka görülen ilde bu köylere koronavirüs uğramadı
Türkiye'de 10-16 Nisan tarihleri arasında en çok vaka görülen Çanakkale'nin 33 köyünde koronavirüs tespit edilmedi.
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı corona virüs risk haritasında 10-16 Nisan tarihlerinde Türkiye’de en çok vaka, 100 bin kişide 962,98 ile Çanakkale’de görüldü.
KENT, HAFTALARCA TÜRKİYE'DE İLK 5'TE YER ALDI
Vakaların yüksek seyrettiği kent, haftalarca Türkiye'de ilk 5’te yer aldı. Bu tablo, Çanakkale'de yaşayanları uzunca bir süre endişelendirdi. Ancak Çanakkale'de madalyonun görünmeyen yüzünde, corona virüsün giremediği köyler de yer aldı.
33 KÖYE CORONA GİREMEDİ
İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, Çanakkale'de 33 köyde şu ana kadar corona virüs vakasına rastlanmadı.
''DIŞARIYLA BAĞLANTI KURMUYORUZ''
O köylerden biri olan kent merkezine 25 kilometre mesafedeki 40 haneli 80 nüfuslu Ortaca’da vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanın yanı sıra yeşillikler içerisinde sürdükleri doğal yaşam ve beslenmenin bunda etkili olduğunu söyledi.