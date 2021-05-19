En çok vaka görülen ilde bu köylere koronavirüs uğramadı

''DIŞARIYLA BAĞLANTI KURMUYORUZ''

O köylerden biri olan kent merkezine 25 kilometre mesafedeki 40 haneli 80 nüfuslu Ortaca’da vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanın yanı sıra yeşillikler içerisinde sürdükleri doğal yaşam ve beslenmenin bunda etkili olduğunu söyledi.