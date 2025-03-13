En çok ve en az konutun satıldığı illerimiz belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Konut satışları 1 yılda yüzde 20,1 oranında artarken en fazla konutun satıldığı illerimiz ve Türkiye'de en çok konut sahibi olan uyruklarına göre yabancılar belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu.
Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak gerçekleşti.
Konut satışları Ocak-Şubat döneminde %29,1 arttı
Konut satışları Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,1 oranında artarak 224 bin 991 olarak gerçekleşti.
İpotekli konut satışları 16 bin 778 olarak gerçekleşti
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %90,1 oranında artarak 16 bin 778 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %14,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %127,3 oranında artarak 33 bin 504 oldu.