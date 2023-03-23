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En düşüğü 7.500 TL! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarılıyor. Peki zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri.

En düşüğü 7.500 TL! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşına düzenleme yapılacağını açıklamasının ardından, emeklilerin zamlı maaşlarının ne zaman hesaplarına yatırılacağı merak ediliyor. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı yüzde 36 oranında artırılarak 7 bin 500 TL seviyesine yükseltilmiş durumda.  Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?  SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tahsis numaralarına göre ödeme tarihleri belirlenmiştir. Bu doğrultuda, emeklilerin zamlı maaşları aşağıdaki tarihlerde hesaplarına yatırılacaktır:

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En düşüğü 7.500 TL! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? - Resim: 2

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

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En düşüğü 7.500 TL! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? - Resim: 3

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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En düşüğü 7.500 TL! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? - Resim: 4

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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