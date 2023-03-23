En düşüğü 7.500 TL! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarılıyor. Peki zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşına düzenleme yapılacağını açıklamasının ardından, emeklilerin zamlı maaşlarının ne zaman hesaplarına yatırılacağı merak ediliyor. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı yüzde 36 oranında artırılarak 7 bin 500 TL seviyesine yükseltilmiş durumda. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tahsis numaralarına göre ödeme tarihleri belirlenmiştir. Bu doğrultuda, emeklilerin zamlı maaşları aşağıdaki tarihlerde hesaplarına yatırılacaktır:
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.