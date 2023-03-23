En düşüğü 7.500 TL! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşına düzenleme yapılacağını açıklamasının ardından, emeklilerin zamlı maaşlarının ne zaman hesaplarına yatırılacağı merak ediliyor. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı yüzde 36 oranında artırılarak 7 bin 500 TL seviyesine yükseltilmiş durumda. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tahsis numaralarına göre ödeme tarihleri belirlenmiştir. Bu doğrultuda, emeklilerin zamlı maaşları aşağıdaki tarihlerde hesaplarına yatırılacaktır: