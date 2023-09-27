En düşük boşanma oranı o yaşlarda! İdeal evlilik yaşı bulundu
Uzmanlar göre boşanma riskini en aza indiren ideal evlilik yaşı belli oldu.
Birçok insan düğününün nasıl olacağıyla ilgili hayaller kurabiliyor. Ancak buna oranla az sayıda insan kendilerinin ve partnerlerinin evlenirken kaç yaşınsa olduğunu hesaba katıyor.
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Ancak belki de başlamaları gerekir. Araştırmalar, bir kişinin evlenme yaşının, evliliğinin kalitesi üzerinde etkili olabileceğini öne sürüyor.
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Lisanslı bir klinik sosyal hizmet uzmanı olan Kelsey Torgerson, Brides'a insanların genellikle evlenmek için en az 25 yaşına gelene kadar beklemeleri gerektiğini söylüyor.
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GazeteDuvar'ın aktardığına göre; 25 yaşından önce beyin tam olarak gelişmediğinden kişi henüz partnerinden ne istediğinden tam olarak emin olmayabilir.
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