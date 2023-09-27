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  4. En düşük boşanma oranı o yaşlarda! İdeal evlilik yaşı bulundu

En düşük boşanma oranı o yaşlarda! İdeal evlilik yaşı bulundu

Uzmanlar göre boşanma riskini en aza indiren ideal evlilik yaşı belli oldu.

En düşük boşanma oranı o yaşlarda! İdeal evlilik yaşı bulundu - Resim: 1

 Birçok insan düğününün nasıl olacağıyla ilgili hayaller kurabiliyor. Ancak buna oranla az sayıda insan kendilerinin ve partnerlerinin evlenirken kaç yaşınsa olduğunu hesaba katıyor. 

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En düşük boşanma oranı o yaşlarda! İdeal evlilik yaşı bulundu - Resim: 2

Ancak belki de başlamaları gerekir. Araştırmalar, bir kişinin evlenme yaşının, evliliğinin kalitesi üzerinde etkili olabileceğini öne sürüyor. 

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En düşük boşanma oranı o yaşlarda! İdeal evlilik yaşı bulundu - Resim: 3

Lisanslı bir klinik sosyal hizmet uzmanı olan Kelsey Torgerson, Brides'a insanların genellikle evlenmek için en az 25 yaşına gelene kadar beklemeleri gerektiğini söylüyor.

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En düşük boşanma oranı o yaşlarda! İdeal evlilik yaşı bulundu - Resim: 4

GazeteDuvar'ın aktardığına göre; 25 yaşından önce beyin tam olarak gelişmediğinden kişi henüz partnerinden ne istediğinden tam olarak emin olmayabilir. 

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