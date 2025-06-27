En düşük emekli aylığı için canlı yayında rakam verildi
Emekli ve memurlar 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte ne kadar zam alacağını öğrenecek. En düşük emekli maaşında ise düzenleme yapılması bekleniyor. Peki temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olur? İşte masadaki rakamlar...
Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi temmuz ayında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Gözler 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisinde. Diğer yandan kök maaşı düşük olan emekliler için de çalışma yürütülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı nezdinde bir çalışma yürütüldüğünü ve enflasyon verisinin ardından en düşük emekli aylığında artış yapılacağını belirtti. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Ekol TV ekranlarında yayınlanan ‘Zeliha Saraç ile Gündem’ programında Zeliha Saraç ve ekonomist Mahmut Aydoğmuş, emekli aylığına yapılacak zamla ilgili değerlendirmelerede bulundu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA 2.585 LİRALIK ARTIŞ BEKLENTİSİ
Zeliha Saraç, altı aylık enflasyon tahminine göre emekli maaşlarındaki olası artışları gündeme getirerek, en düşük emekli maaşının 17.054 TL seviyesine çıkabileceğini ifade etti. Ekonomist Mahmut Aydoğmuş ise bu artışın yaklaşık 2.585 lira olacağını belirtti.
EMEKLİLER ARASINDAKİ MAKAS TARTIŞMASI
Saraç, en düşük emekli maaşının 17.500 TL'ye çekilme ihtimalinin konuşulduğunu ancak emekliler arasındaki farkın çok kapandığını vurguladı. Zeliha Saraç, daha önce 5 bin TL alan bir emeklinin şimdi 17 bin 500 TL alırken, 15 bin TL alan bir diğer emeklinin 20 bin TL almasının, emekliler arasında rahatsızlık yarattığını dile getirdi.