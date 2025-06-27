En düşük emekli aylığı için canlı yayında rakam verildi

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi temmuz ayında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Gözler 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisinde. Diğer yandan kök maaşı düşük olan emekliler için de çalışma yürütülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı nezdinde bir çalışma yürütüldüğünü ve enflasyon verisinin ardından en düşük emekli aylığında artış yapılacağını belirtti. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?