En düşük emekli aylığı için yeni rakam ortaya çıktı

İktidara yakın medyanın haberlerine göre, emekli aylıklarında taban aylığın yükseltilmesi ve refah payının artırılması için çalışmalara başlandı. En düşük emekli maaşının enflasyon farkı kapsamında 10 bin TL bandının üstüne çekilerek 12 bin 500 TL olması öngörülüyor.