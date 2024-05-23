En düşük emekli aylığı için yeni rakam ortaya çıktı
Milyonlarca emekli temmuz ayında ne kadar zam alacağını merak ediyor. İktidara yakın medyada, en düşük emekli aylığı için rakam verildi.
Milyonlarca emeklinin gözü temmuz zammına çevrildi. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak edilirken iktidara yakın medyada en düşük emekli aylığı için rakam verildi.
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri, emekli maaşlarına yapılacak artış oranını doğrudan etkiliyor. 2024 yılının ilk yarısında yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve enflasyon artışı, emeklilerin maaşlarına yansıtılacak zam oranını da yükseltiyor.
İktidara yakın medyanın haberlerine göre, emekli aylıklarında taban aylığın yükseltilmesi ve refah payının artırılması için çalışmalara başlandı. En düşük emekli maaşının enflasyon farkı kapsamında 10 bin TL bandının üstüne çekilerek 12 bin 500 TL olması öngörülüyor.
Bu çerçevede, maaş zammında esas alınan kök aylık enflasyon oranında artırılacak. Böylece maaşı düşük kalan vatandaşların ekonomik şartlarının iyileştirilmesi için taban aylık yüzde 25 oranında zamlanmış olacak. Gerekli yasal düzenlemenin Meclis Başkanlığı'na sunulması için temmuzun ilk haftasında altı aylık enflasyon farkının açıklanması beklenecek.