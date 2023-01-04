En düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye çıktı! İşte yeni maaşlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin maaş artış oranının yüzde 30'a, en düşük emekli maaşının ise 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Peki zam sonrası emekliler ne kadar maaş alacak? İşte yeni maaşlar...
TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta yüzde 1,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 64,27 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı refah payı hariç yüzde 15.39 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamayla zam oranının yüzde 25 olacağını duyurmuştu.
EMEKLİNİN ZAM ORANI YÜZDE 30'A YÜKSELDİ
Yüzde 25'lik zam oranı milyonlarca emekli ve memuru hayal kırıklığına uğratırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz bir açıklama geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, emekli ve memur maaş artış oranının yüzde 30'a çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan, en düşük emekli maaşının ise 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığını söyledi.
İşte Ocak-Temmuz 2023 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları....
İŞTE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN ZAMLI MAAŞLARI
Mevcut maaş: 3.500
Zam tutarı: 1.500 (Yüzde 43)
Yeni maaş: 5.500