En düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye çıktı! İşte yeni maaşlar

EMEKLİNİN ZAM ORANI YÜZDE 30'A YÜKSELDİ

Yüzde 25'lik zam oranı milyonlarca emekli ve memuru hayal kırıklığına uğratırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz bir açıklama geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, emekli ve memur maaş artış oranının yüzde 30'a çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan, en düşük emekli maaşının ise 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığını söyledi.