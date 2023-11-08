En düşük emekli maaşı için rakam verildi

YÜZDE 29,40’LIK ZAM KESİNLEŞTİ

Bu açıklamaların ardından emekli maaşlarına gelecek zam oranında beklenti yükseldi. SSK ve Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı enflasyon oranında artış için rakamlar netleşmeye başladı. 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olurken Ekim ayında enflasyon beklentilerin altında kalarak yüzde 3,43 oldu. Bu rakamın ardından 4 aylık enflasyon oranı yüzde 29,40’a ulaştı. Bu rakam şu anlama geliyor emeklinin ocak ayında yüzde 29,40’lık zam oranı şu anda kesinleşti.