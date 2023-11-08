En düşük emekli maaşı için rakam verildi
Milyonlarca çalışan, memur ve emekli ocak ayında yapılacak maaş zammını bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, masadaki son rakamları paylaştı.
İşçi, memur ve emeklilerin gözü yılbaşında yapılacak maaş zammında. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili ilk ipucunu ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi. Işıkhan açıklamasında “Emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı bu refaha ortak edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada “Emeklilerimizin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim” sözlerini kullanmıştı.
YÜZDE 29,40’LIK ZAM KESİNLEŞTİ
Bu açıklamaların ardından emekli maaşlarına gelecek zam oranında beklenti yükseldi. SSK ve Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı enflasyon oranında artış için rakamlar netleşmeye başladı. 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olurken Ekim ayında enflasyon beklentilerin altında kalarak yüzde 3,43 oldu. Bu rakamın ardından 4 aylık enflasyon oranı yüzde 29,40’a ulaştı. Bu rakam şu anlama geliyor emeklinin ocak ayında yüzde 29,40’lık zam oranı şu anda kesinleşti.
ZAM ORANININ REFAH PAYI İLE BİRLİKTE YÜZDE 50 OLMASI BEKLENİYOR
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş ise emekli maaşlarına gelmesi beklenen zam oranı ile ilgili şu bilgileri paylaştı: