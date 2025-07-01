En düşük emekli maaşı için sürpriz iddia! Canlı yayında rakam verildi

"KULİS BİLGİLERİ VAR"

Ekol TV yayınında konuşan Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:

"14 bin 469 TL en düşük emekli maaşı. Bununla ilgili de bir yasal düzenleme bekliyoruz. Şayet bir yasal düzenleme yapılırsa yine Ocak ayındaki gibi olacağını ümit ediyoruz, yüzde 16.80 artırılırsa 16 bin 900 TL. Tabii ki bununla ilgili de başka beklentiler var, kulis bilgileri var, Cumhurbaşkanımızın bunu 20 bin liraya kadar yükseltilebileceği bir beklentisi var emekliler tarafında. Sabitlenme ihtimali var. Öyle bir beklentiler var"