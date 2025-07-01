En düşük emekli maaşı için sürpriz iddia! Canlı yayında rakam verildi
3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinin ardından emeklinin zam oranı netleşecek. En düşük emekli aylığı için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı.
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verisinde. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla emeklinin zam oranı netleşecek. Ayrıca 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığı alan yaklaşık 3 milyon 700 bin emekli için de düzenleme yapılacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Mali Müşavir İsmet Çetinkaya'dan konuyla ilgili bir değerlendirme geldi.
"KULİS BİLGİLERİ VAR"
Ekol TV yayınında konuşan Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:
"14 bin 469 TL en düşük emekli maaşı. Bununla ilgili de bir yasal düzenleme bekliyoruz. Şayet bir yasal düzenleme yapılırsa yine Ocak ayındaki gibi olacağını ümit ediyoruz, yüzde 16.80 artırılırsa 16 bin 900 TL. Tabii ki bununla ilgili de başka beklentiler var, kulis bilgileri var, Cumhurbaşkanımızın bunu 20 bin liraya kadar yükseltilebileceği bir beklentisi var emekliler tarafında. Sabitlenme ihtimali var. Öyle bir beklentiler var"
BAKAN IŞIKHAN: GEREKLİ GÖRÜŞMELERİ YAPACAĞIZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli ücretinin yükselmesine ilişkin 6 aylık enflasyon oranlarını işaret ederek, ‘'3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE de ortaya çıkacak ve Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra meclise sunulacaktır. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili sayın grup başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah hayırlı olur emeklilerimiz için" açıklamasında bulundu.
AK PARTİ'DEN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, enflasyon verisinin ardından en düşük emekli aylığına düzenleme yapılacağını duyurmuştu. Güler, ''Cumhurbaşkanımızın talimatıyla beraber Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'in başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye Bakanımızla bir görüşme yaptık. Etki analizleri için bilgileri istedik, onlar gelecek. 3 Temmuz itibarıyla TÜİK verileri açıklanacak. Orada hem memur zammı hem de memur emeklileri ile SSK-Bağ-Kur emeklilerimize uygulanacak olan enflasyon farkı ortaya çıkacak. Halihazırda en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL ve yaklaşık 3 milyon 716 bin emeklimizi ilgilendiriyor. Etki analizleri ile bu rakamları değerlendireceğiz. Bu kanun teklifini perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğini düşünüyorum" dedi.