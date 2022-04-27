En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İlk kez rakam verildi

İKRAMİYELER ÖDENİYOR

İşçi, Bağ-Kur, kamu emeklileri bugünden itibaren bayram ikramiyelerini bağlı oldukları bankalardan tahsil etmeye başladı. Emekli kişi yaşıyorsa 1100 lira, vefat etmişse dul ve yetimine ise payına göre ikramiye ödemesi gerçekleştiriliyor. Emekli kişinin vefat etmiş ve eşi ikramiyeyi alacaksa yüzde 75'ini, emekli kişinin eşi ve çocuğu alacaksa eşine yüzde 50'si, çocuğuna da yüzde 25'i oranında ikramiye ödemesi yapılacak.