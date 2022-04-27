En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İlk kez rakam verildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ''1 Mayıs'ta açıklayacağım. En düşük emekli maaşı artacak.'' açıklamasının ardından en düşük emekli maaşının kaç lira olacağı merak konusu oldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Emekliler bayram ikramiyelerini maaşlarını aldıkları bankalardan çekmeye başlarken 1 Mayıs'ta açıklanacak müjdeye de odaklandılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 1 Mayıs'ta açıklayacağı ve emeklilere müjde olarak duyurduğu gelişme de merakla bekleniyor. En düşük Emekli maaşının yükseltileceğine dair mesaj veren Bakan Bilgin'in açıklamalarının ardından uzmanlar kulis bilgileri değerlendirmeye başladı.
İKRAMİYELER ÖDENİYOR
İşçi, Bağ-Kur, kamu emeklileri bugünden itibaren bayram ikramiyelerini bağlı oldukları bankalardan tahsil etmeye başladı. Emekli kişi yaşıyorsa 1100 lira, vefat etmişse dul ve yetimine ise payına göre ikramiye ödemesi gerçekleştiriliyor. Emekli kişinin vefat etmiş ve eşi ikramiyeyi alacaksa yüzde 75'ini, emekli kişinin eşi ve çocuğu alacaksa eşine yüzde 50'si, çocuğuna da yüzde 25'i oranında ikramiye ödemesi yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN Türk ekranlarında kulis bilgileri değerlendirdi. Kaya emekli taban aylığının 2500 liranın üzerine çıkmasını beklendiğini ve muhtemelen 2750 ile 3000 lira arasında olacağını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında koordineli olarak çalışmaların yürütüldüğünü belirten Kaya, 1 Mayıs'ta Bakan Bilgin'in en düşük emekli maaşını duyurmuş olacağını ve Temmuz ayında da açıklanan rakamın hesaplara geçeceğini söyledi.