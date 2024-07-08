En düşük emekli maaşına ayar geliyor: Rakam belli oldu
AK Parti'nin en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için harekete geçtiği öne sürüldü. 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının 12 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor.i
AK Parti’nin, en düşük emekli maaşını 10 bin TL’nin üzerine çıkarmak için yeni bir hazırlığı başladığı öğrenildi. AK Parti kurmayları, en düşük emekli maaşını yükseltecek formülleri hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onayına sunacağı belirtildi.
EKONOMİ’nin edindiği bilgilere göre; AK Parti kurmayları en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için harekete geçti. En düşük 10 bin TL olan emekli maaşının en az 12 bin TL olacak şekilde yeni bir hazırlık yapılıyor.
Yaklaşık 3 milyon emekli 10 bin TL maaş alıyor. AK Parti’nin ilk formülü en düşük emekli maaşını 10 bin TL’den 12 bin TL’ye çıkarmak. Altı aylık enfl asyon farkının belli olmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı alanlar yüzde 24,73’lük zamdan yararlanamıyor.
Kök maaş üzerinden yapılan zam oranının en düşük emekli maaşı alanların emekli maaşlarına yansımadığı gerekçesiyle AK Parti harekete geçti.