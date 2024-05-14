En düşük emekli maaşında refah payı detayı!
Emekliler dört gözle temmuz ayında gelecek zammı beklerken refah payı verilip verilmeyeceği konusu kafaları karıştırmaya devam ediyor.
Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak zam oranlarına çevrildi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yukarı revize etmesi ve mayıs ayında enflasyonda zirve beklentisi, emekli maaşlarında da artış beklentisini yükseltti. Herkes hesap makinelerini eline almış, zam oranlarını ve en düşük emekli maaşını merak ediyor. Peki, Temmuz zammında ne kadar zam bekleniyor? Tasarruf tedbirleri zam oranlarını etkileyecek mi?
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltti. Tahminlerin değişmesinin ardından enflasyonda zirve mayıs ayında görülmesi bekleniyor.
Değişikliğin ardından emekli ve memurun gözü temmuz zammına çevrilmiş durumda, hesaplar yeniden düzenlendi. Refah payı üzerinde anlaşılmazsa en düşük emekli aylığının yükseleceği rakam belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün kamuda tasarrufları kalem kalem açıkladı. TV100'de yer alan habere göre, refah payı olma ihtimali de bu dönemki tasarruf tedbirlerini göz önüne alırsak pek olası değil gibi.