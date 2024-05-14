En düşük emekli maaşında refah payı detayı!

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak zam oranlarına çevrildi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yukarı revize etmesi ve mayıs ayında enflasyonda zirve beklentisi, emekli maaşlarında da artış beklentisini yükseltti. Herkes hesap makinelerini eline almış, zam oranlarını ve en düşük emekli maaşını merak ediyor. Peki, Temmuz zammında ne kadar zam bekleniyor? Tasarruf tedbirleri zam oranlarını etkileyecek mi?