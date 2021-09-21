En etkili koronavirüs aşı hangisi? Sıralama değişti
Dünya genelinde 4 milyon 700 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüse karşı pek çok aşı geliştirildi. Peki en etkili koronavirüs aşısı hangisi? ABD'den gelen açıklama aşıdaki sıralamayı değiştirdi. İşte koruyuculuk oranı en yüksek olan aşı...
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor... İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen Kovid-19 gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
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Dünya genelinde 225 milyondan fazla insana buluşan Kovid-19 5 milyona yakın cana mal oldu. Delta varyantı ile daha bulaşıcı hale gelen virüs dünyanın dört bir yanında can almaya devam ediyor.
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Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi.
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Dünya genelinde 5 milyar dozun üzerinde aşılama yapıldı ve bu sayede pek çok hayat kurtarıldı. Peki virüse karşı en etkili aşı hangisi?
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