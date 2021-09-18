En etkili koronavirüs aşısı belli oldu
ABD'de yapılan bir araştırmada, hali hazırda kullanılan koronavirüs aşıları arasında hastaneye yatışlarda en etkili olan aşılar belirlendi.
Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında yayılmaya ve can almaya devam ederken bir yandan da aşılama kampanyalarıyla vaka ve ölümlerin önüne geçilmeye çalışılıyor
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Bilim insanları hali hazırda kullanılan aşıların ortaya çıkan yeni varyantlara karşı etkinliğiyle ilgili çalışmalar yapmaya devam ediyor.
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ABD'de yapılan bir çalışma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yatışlara karşı en etkili aşının Moderna olduğunu ortaya koydu.
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) araştırması, Massachusetts merkezli ilaç firması Moderna'nın Kovid-19 aşısının hastaneye yatışlara karşı yüzde 93 koruma sağladığını ortaya koydu.
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